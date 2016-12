Glatten Sängerzahl hat sich fast verdoppelt

Zwischen den Liedbeiträgen gab es eine nachdenkliche Weihnachtsgeschichte, von Heidi Gerusel erzählt, und das Weihnachtsgedicht "Die vier Kerzen", das Werner Sinn aufsagte.

Bevor die Sänger mit ihren Gästen gemeinsam die Weihnachtslieder "Alle Jahre wieder" und "O du fröhliche" anstimmten, wurden noch Geschenke, Urkunden und Ehrennadeln verteilt. Hermann Friedrich, Präsident des Chorverbands Kniebis-Nagold, dankte der Concordia-Vorsitzenden Heidi Gerusel für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement. Seit 35 Jahren sind Hans Stöhr (stellvertretender Vorsitzender) und Werner Sinn (Schriftführer) im Ehrenamt aktiv. Auch an sie richtete Friedrich Worte des Dankes und überreichte allen Dreien Ehrennadeln und Urkunden des Chorverbands.

"Im Verein gab es eine Krise", umschrieb der Chorverbands-Präsident die Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit, räumte aber zugleich ein: "Jeder Verein erlebt das mal." Wichtig sei es in einer solchen Situation, die Ereignisse zu analysieren und eine Lösung zu finden. Wie diese Lösung für die Concordia Glatten ausgesehen hat, das machte die Vereinsvorsitzende am Ende der Veranstaltung deutlich. Nach der Trennung von der Harmonie Dietersweiler und vom Chorleiter Anfang 2016 seien der Concordia Glatten gerade einmal 14 Sänger geblieben, blickte Heidi Gerusel zurück. "Wir haben es geschafft, einen eigenständigen Glattener Chor auf die Beine zu stellen", freute sie sich und dankte in diesem Zusammenhang auch der neuen Chorleiterin Katharina Wilding, ohne die dies nicht so reibungslos geklappt hätte.

Inzwischen zählt der Chor 26 Sängerinnen und Sänger. Er freue sich über jeden Neuzugang, vor allem über Männerstimmen, die dringend benötigt würden, machte Heidi Gerusel eifrig Werbung. Nach dem Austausch vieler lobender Worte und von Geschenken wurden die Gäste an ein reich gedecktes Büfett und zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.