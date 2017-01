Glatten Rekordzahl bei den Einsätzen

Bei den Ehrungen zeichnete Kreisbrandmeister Frank Jahraus etliche Feuerwehrleute aus. Seitens der Gemeinde gab es von Bürgermeister Pfeifer ein Geschenk, vom Kreisfeuerwehrverband aus den Händen des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Franz Wittich einen Römer. Für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr Glatten bekam Hansjörg Ruthardt vom Land das Ehrenzeichen in Gold.

Das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre bekamen Horst Buckenberger von der Abteilung Böffingen sowie von der Abteilung Glatten Markus Birk, Roland Chares, Michael Günther, Mathias Schlaich und Michael Kress.

Verabschiedet wurden Herbert Müller nach 41 Jahren und Michael Kress nach 25 Jahren sowie Michael Mutz, der zur Feuerwehr Musbach wechselt. In seiner Laudatio auf Müller, der 25 Jahre Kommandant der Abteilung Neuneck und über zehn Jahre zugleich stellvertretender Gesamtkommandant war, sagte Weigold, dass beim Gemeinderat der Antrag auf Ernennung zum Ehrenkommandanten gestellt werde. Bürgermeister Pfeifer überreichte die Entlassungsurkunde und unterstrich – mit Blick auf die zu gründende Alterswehr –, dass es ihn freuen würde, wenn sich Müller nicht ganz von der Feuerwehr zurückziehen würde. Ebenfalls verabschiedet werden Patric Schätter, Günther Koch, Friedbert Eberhardt und Sascha Keller.

"Eine stolze Leistung", lobte Kreisbrandmeister Frank Jahraus mit Blick auf die 25 Einsätze und die zahlreichen Übungseinheiten der Feuerwehr Glatten im vergangenen Jahr und dankte für den ehrenamtlichen Einsatz. Besonders freute sich Jahraus, dass Glatten im Laufe des Jahres eine Altersabteilung bekommt. "Dann haben wir in allen Feuerwehren im Landkreis eine Altersabteilung. Beeindruckt zeigte sich der Kreisbrandmeister auch vom Fest zur Übergabe des neuen Löschfahrzeugs und vom in Eigenarbeit erfolgten Umbau des alten Löschfahrzeugs zum Sonderfahrzeug. Dafür gab es für die Helfer einen Gutschein von Bürgermeister Pfeifer. Kreisbrandmeister Jahraus sprach auch die Investitionen der Gemeinde Glatten in die Feuerwehr an. Den guten Zusammenhalt und die Kameradschaft der Feuerwehr Glatten hob Bürgermeister Pfeifer hervor und dankte im Namen der Bevölkerung und des Gemeinderats. Der Feuerwehr Dornstetten wünschte Pfeifer, dass sie wieder auf eigene Beine komme. Er zeigte sich stolz, dass vier Feuerwehrleute der Glattener Wehr auch in Dornstetten aushelfen und Doppeldienst leisten.

25 Einsätze der Abteilung Glatten verzeichnete Kommandant Weigold. 17 Mal wurde über Brandmeldeanlagen alarmiert. Außerdem war die Wehr fünf Mal im Bereich technische Hilfeleistung im Einsatz. Weitere Einsätze waren die Beseitigung eines umgefallenen Baums auf einer Straße, die Beseitigung von Ölspuren und das Freilegen einer Abwasserleitung. Zu den Einsätzen vermerkte Weigold, dass in der Tagschleife auch die Kameraden aus Böffingen mitalarmiert wurden – dies habe sich seiner Meinung nach bewährt.

Festwochenende als Höhepunkt

Als weitere Aktivitäten der Feuerwehr erwähnte Weigold die Altpapiersammlungen, das Aufstellen der Maibäume mit Hocketse, die Schlachtplatte und als Höhepunkt das Festwochenende, bei dem das neue Fahrzeug offiziell übergeben wurde.

Im Ausblick verkündete Weigold, dass dieses Jahr die Gründung einer Alterswehr ansteht und dass sich die Wehr im Juni bei der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde am Umzug und mit einem Verkaufsstand beteilige. Nach mehreren Jahren Pause sei auch wieder ein Ausflug geplant. In der Abteilung Glatten waren Ende 2016 34 aktive Feuerwehrleute, darunter eine Frau. Im Mittelpunkt der 30 Übungseinheiten stand das neue Fahrzeug.

Für Böffingen verzeichnete Stephan Junt 16 Feuerwehrmänner. Zur Jugendfeuerwehr, die von acht Feuerwehrleuten betreut wird, berichtete deren Leiter Roland Chares von 17 Mitgliedern, davon eines weiblich.

Zwei Jugendliche wurden im vergangenen Jahr in die aktive Wehr übernommen, ein Jugendlicher leistete 2016 bereits Doppeldienst in der Jugend und in der Einsatzabteilung Glatten und wird so auf die Übernahme in die aktive Wehr vorbereitet. Es gab 30 Übungen. Ebenso zum festen Programm der Jugendfeuerwehr gehört die Teilnahme am Andreasmarkt und die Unterstützung der aktiven Wehr bei Veranstaltungen.

Grußworte überbrachten Markus Franz und Oliver Zwecker von der Feuerwehr Dornstetten und Jochen Link von der Feuerwehr Loßburg.