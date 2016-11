Glatten Pfeifer: Klares Bekenntnis zum Standort

Als Vorteil sah es Grözinger, dass man bei der Änderung nach wie vor innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans sei. Aufgrund des betrieblichen Entwicklungskonzepts der Firma Schmalz wurde die dritte Änderung – bei der es hauptsächlich um die Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen im nordwestlichen Teil des Schmalz-Geländes geht – nötig. Mit der Planänderung soll eine Erweiterung der Produktionshallen und auch des bestehenden Hochregallagers um jeweils 100 Meter in Richtung Nordwesten ermöglicht werden. Durch die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets sind Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Neuausweisung von Ausgleichsflächen durch die Gemeinde nötig. Als klare Bekenntnis zum Standort in Glatten wertete Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer das Bauvorhaben. "Wir haben ein erfreulich nachhaltiges Wachstum, und wir brauchen diese Fläche", so Architekt Thilo Baur vom Baumanagement der J. Schmalz GmbH.