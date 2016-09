Glatten Per Waldmobil in die Steinzeit

Es sei ihm wichtig, betonte Pfeifer beim Besuch des Waldmobils der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), dass Kinder ihren Wohnort sowie ihre Umgebung kennenlernen. Den teilnehmenden Vereinen, Institutionen und Firmen biete sich die Möglichkeit, mit möglichen künftigen Mitgliedern, Auszubildenden oder Kunden frühzeitig und ungezwungen in Kontakt zu kommen. Er sei deshalb dankbar, so Pfeifer, dass auch in diesen Sommerferien wieder ein interessantes Ferienprogramm angeboten werden konnte.

Im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr 2017, in dem Glatten sein 1250-jähriges Bestehen feiert, sei die Verwaltung für jede Unterstützung aus der Bevölkerung dankbar.

Bereits zu Beginn ihrer Ausbildung bei der Gemeinde hatte Lisa Prokupek Interesse an der Organisation des Ferienprogramms gezeigt. Er sei stolz, so Pfeifer, dass sich Jüngere für die Jüngsten der Gemeinde engagieren, denn die seien "einfach näher dran an den Kids". Diesmal engagierte Lisa Prokupek das Waldmobil zum Thema "Steinzeit".