Glatten Pantomime aus Peru

Rino war bis Ende der 90er-Jahre Lehrer an einer Schule der Hilfsorganisation "Kinderwerk Lima". Sie betreibt fünf Schulen in Südamerika und organisiert ein Speisungsprogramm für 4000 Kinder in Elendsvierteln Limas. Dieses Jahr startete eine neue Arbeit in Burundi. Ein Mitarbeiter des Kinderwerks, berichtet in Glatten in einem Multimedia-Bildvortrag über die Situation. Der Eintritt ist frei.