Glatten Mit Hirn und Humor

Glatten. Der Kabarettist Uwe Spinder gastiert am Freitag, 11. November, ab 20 Uhr in der Kulturgaststätte Sonne in Glatten. Sein Thema an diesem Abend lautet: "Wir können alles….!" Sein Erfolgsprogramm hat Uwe Spinder bundesweit bereits mehr als 300 mal zum Besten gegeben.