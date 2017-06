Glatten Kaiserwetter zum Jubiläumsumzug

Glatten. Apropos Wetter: Beim Umzug zur 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren war es bitterkalt. "Da war die Schafskälte. Ich war als Trainer mit den A-Jugendlichen dabei – wir waren leicht bekleidete römische Legionäre und froren richtig", erinnerte sich Ehrenbürger Ulrich Rath gestern.

Mehr als 60 Gruppen waren diesmal dabei und zogen gestern in prächtigen Kostümen und Aufmachungen an den Besuchermassen vorbei durch den Ort. Aufstellung war bei der Firma Schmalz. Von dort bewegte sich der Umzug über die Aacher, Dornstetter und Lombacher Straße zum Festgelände beim Rathaus.

Den Start des Jubiläumsumzugs hatte die Böllergruppe Geislingen unüberhörbar gleich mehrfach mit Salutschüssen gegeben. Mit schmetternden Klängen führte der aus Bürgermeister Tore-Derek Pfeifers alter Heimat nach Glatten gekommene Fanfarenzug Heidelsheim, dessen Fahnenschwinger schon am Vorabend begeistert hatten, den Umzug an. Ihm folgten Kurt Haase als Dorfschütz sowie Bürgermeister Pfeifer und Landrat Klaus Michael Rückert, die aus einem Oldtimer heraus die Besucherscharen grüßten. Weitere Ehrengäste folgten in einem weiteren Oldtimer.