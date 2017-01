Glatten Jugendliche befassen sich mit Firmenwebsite

Die Realschule Dornstetten will die Jugendlichen bei ihrem Einstieg in das Berufsleben bestmöglich unterstützen. Dazu wurden verschiedene Kooperationen mit Unternehmen eingegangen, unter anderem mit Schmalz in Glatten. Bereits in den vergangenen Jahren fanden verschiedene Aktionen und ein reger Austausch zum Thema Ausbildung statt.

Diesmal stand das Thema Unternehmenswebsite auf dem Programm. Betreut wurde die Gruppe von vier Gymnasiasten der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt, die bei Schmalz an dem sogenannten SIA-Projekt (Schüler-Ingenieur-Akademie) teilnehmen.

Sie hatten für die Realschüler einen Fragebogen entwickelt, der sie durch den Karrierebereich der Website leitete und ihr Feedback erfragte. Um sich auf die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz vorzubereiten, müssen sich Jugendliche auf den Internetseiten von Unternehmen zurechtfinden und wichtige Informationen erfassen können, heißt es in der Pressemitteilung. Für Schmalz sei es ebenso wertvoll zu wissen, wie die Jugendlichen bei ihrer Online-Recherche vorgehen und welche Webinhalte für Schüler besonders interessant sind. Der Besuch endete schließlich mit einem gemeinsamen Betriebsrundgang, bei dem die Jugendlichen die Vakuumtechnik von Schmalz live erleben konnten.