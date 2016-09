Dornstetten/Glatten Jürgen Klopp besucht Schwarzwaldwerkstatt

In der Umgebung gibt es viele soziale Einrichtungen, die Menschen mit Beeinträchtigung und Senioren dabei unterstützen, ein selbstständiges Leben zu führen. So auch die Schwarzwaldwerkstatt in Dornstetten, die Wohnmöglichkeiten in stationären Wohnheimen und Außenwohngruppen zur Verfügung stellt.

Ein Familienmitglied Klopps, das dort ein DH-Studium im Bereich der sozialen Arbeit absolviert, stellte nun den Kontakt zu dieser Einrichtung her. Hintergrund des Besuchs war ein fußballbegeisterter Bewohner des Wohnheims der Außenwohngruppe Eichendorfweg in Dornstetten, der sich sehr für internationalen Fußball interessiert. Diese riesige Begeisterung für Fußball animierte den Studenten, über den Senioren-Service-Klopp und die Schwarzwaldwerkstatt Dornstätten ein Treffen zwischen dem Bewohner und Jürgen Klopp zu arrangieren.

Als das Treffen nach vielen Bemühungen zustande kam, kannte die Begeisterung der Bewohner kaum Grenzen. Beim Betreten der Einrichtung wurde Jürgen Klopp liebevoll mit einer Umarmung begrüßt. Auch bei Klopp war die Freude groß, da er sich gerne für sozial Benachteiligte einsetzt, was er auch mit seinem sozialen Engagement in Liverpool beweist.