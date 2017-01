Glatten Jahrgangsmischung als großer Zugewinn

Von den 20 Viertklässlern, die im Sommer an weiterführende Schulen wechselten, gingen 14 an die Realschule, vier aufs Gymnasium, ein Kind an die Werkrealschule Dornstetten und ein Kind an die Gemeinschaftsschule in Schopfloch.

Auf ein arbeitsintensives Jahr ging Ester Lang für die Brüder-Grimm-Schule des Landkreises ein, die von sechs auf sieben Klassen aufgestockt wurde. 77 Kinder aus elf Gemeinden des Landkreises besuchen die Schule mit einem spezifischen Angebot für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder einer Sprachbehinderung. Das Schulteam für die Ganztagsbetreuung besteht aus 28 Personen. Das sind neben der Schulleiterin 14 Lehrerinnen und Lehrer, vier Lehrbeauftragte, sechs Lesepatinnen, zwei Jahrespraktikantinnen vom Oberlinhaus und eine Jahrespraktikantin von der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Im Rahmen der Rückschulung an allgemeine Schulen wechselten zwölf Schüler (Vorjahr 17) aus Klasse 4 an Realschulen (sechs Kinder), Werkrealschulen (3), Gemeinschaftsschule (3), und ein Kind wechselte aufs Gymnasium. Im Schuljahr 16/17 wurden 17 Erstklässler und ein Schüler in Klasse 2 aufgenommen.

Dem Schulbetrieb angegliedert sind die Beratungsstelle für Frühförderung, ein sonderpädagogischer Dienst und die Mitarbeit im Sprachheilkindergarten Dornstetten. In der Beratungsstelle Frühförderung betreuuen sechs Lehrkräfte zehn Kindergartengruppen mit insgesamt 94 Kindern.

Solche Fördergruppen gibt es in Glatten sowie in Kindergärten in Dornstetten, Horb-Stadt, Horb-Nordstetten, Freudenstadt, Alpirsbach, Loßburg und Schopfloch.

Froh zeigte sich Ester Lang, dass es mit den beiden neu angemieteten Räumen geklappt hat. Wie versprochen habe das Lehrerteam bei den Malerarbeiten kräftig mitgeholfen.

Im Ausblick sagte Ester Lang, dass die Brüder-Grimm-Schule 2017 zehn Jahre besteht. Im Mai werde dieses Jubiläum im Rahmen einer Projektwoche und eines Fests gefeiert. Zudem versprach die Schulleiterin, dass die Schule mit 70 Kindern beim Festumzug der Gemeinde zur 1250-Jahr-Feier teilnehmen werde.

"Sie sind die einzige Kreisschule, die ohne Zuschussbetrieb ihre Aufgaben erfüllt", lobte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer und dankte den beiden Schulleiterinnen für ihre spannenden Berichte und Einblicke. Pfeifer zeigte sich zudem stolz, dass die Grundschule in Glatten Referenzschule ist und lobte, dass hier gute Arbeit gemacht wird.