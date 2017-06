Glatten In Glatten ist alles angerichtet

Am Samstag und Sonntag lockt darüber hinaus ein historischer Handwerkermarkt mit Gedenkmünzpräge "1250 Jahre Glatten" in die Bachstraße, es gibt ein Kinderprogramm (am Samstag von der Grundschule und der evangelischen Kindertagesstätte im Schulzentrum), ein Kinderkarussell und Schießbuden, eine Waldausstellung von Forst BW und – jeweils bei Eintritt der Dämmerung – die Illumination der Glatt mit Kerzen und Strahlern.

Flößer aus dem Kinzigtal

Auch die Kinzigtaler Flößer präsentieren sich in Glatten. Im Rahmen der 1250-Jahr-Feier geben die Flößer aus Schilt-ach und Wolfach am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr Informationen zur Flößerei in früheren Zeiten auf Kinzig und Glatt. Ein Schau-floß liegt in der Glatt hinter dem Rathaus.

Feuershow zum Abschluss

Das Sonntagsprogramm startet um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst mit Kinderkirche und Begleitung durch die Concordia Glatten und den Posaunenchor Dornstetten in der Glatttalhalle. Dort geht es ab 11 Uhr mit Frühschoppen, Mittagessen und dem Musikverein Betzweiler weiter.

Um 14 Uhr setzt sich beim Unternehmen Schmalz der große Festumzug mit fast 70 Gruppen in Bewegung. Die Umzugsstrecke verläuft über die Aacher Straße, Dornstetter Straße und Lombacher Straße zum Festgelände beim Rathaus. Der Umzug wird durch Salutschüsse der Böllergruppe Geislingen beim Kreisverkehr eröffnet.

Zu den genannten Ausstellungen kommt am Sonntag eine hinzu: Das Autohaus Muz präsentiert Motorrad-Oldtimer. Ab 16 Uhr spielt die Trachtenkapelle Dornhan auf der Hauptbühne. Ab 16.30 Uhr tritt die Jugendtrachtengruppe der Bauernkapelle Böffingen am Rathausplatz auf, gefolgt von den Linedancers. Auf der Hauptbühne spielt ab 17.30 Uhr der Musikverein Altburg. Um 20 Uhr beginnt dort die irisch-keltische Nacht mit der Band Solid Ground und der Taphouse Dance Company. Den Höhepunkt zum Abschluss zur 1250-Jahr-Feier bildet bei Einbruch der Nacht die Feuershow "Glatten in Flammen".

Wie Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer mitteilt, ist bei der 1250-Jahr-Feier ein Team des SWR-Fernsehens zu Gast. Am Sonntag sind zum Umzug Kamerateams und Moderatoren, darunter Sonja Faber-Schrecklein, der Sendung "Treffpunkt Baden-Württemberg" vor Ort. Sendetermin ist am Sonntag, 2. Juli, ab 18.45 Uhr.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass es ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz der Firma L’Orange (von Dietersweiler her kommend links ab) und auf dem Sportgelände Riedwiesen (Richtung Neuneck) gibt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der Kreisstraße Richtung Neuneck zu parken.