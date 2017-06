Glatten Ihr Wunsch zum 90. Geburtstag: ein Tablet

Wie sie berichtet, wuchs die kleine Elfriede als fröhliches Kind inmitten der Großfamilie Stahl in ihrem Elternhaus in der Riedsteige in Dornstetten auf. Als Kind fiel sie einmal in die Branntkalk-Grube der Gipserei und zog sich dabei Augenverbrennungen zu. An ihre Schulzeit hat sie gute Erinnerungen, vor allem ab dem Zeitpunkt, an dem endlich bemerkt wurde, dass die kleine Elfriede dringend eine Brille braucht. Denn mit Brille waren die Buchstaben plötzlich schön groß und schwarz und gar nicht mehr verschwommen.

Dennoch durfte sie – sehr zu ihrem Leidwesen und anders als die älteren Geschwister – nach der Schule keinen Beruf lernen. Vielmehr wurde sie dazu bestimmt, der Mutter zur Hand zu gehen und die kleine Viehhaltung und den Haushalt mit zu versorgen. Zusätzlich arbeitete sie in den Wintermonaten in der Dornstetter Puppenfabrik und im Sommer in der Dornstetter Pflanzschule am Pfahlberg. Wohl auch deshalb geht sie heute noch gerne im Dornstetter Stadtwald spazieren, um zu schauen, wie groß die von ihr vor über 70 Jahren gepflanzten Tannen nun sind.

Die Kriegs- und Nachkriegsjahre verbrachte sie zu Hause – mit allen Schrecken, Einschränkungen und Gefahren. Ihren späteren Ehemann Hans Ziegler aus Glatten lernte sie bei einem anlässlich eines Landwirtschaftsfests im Dornstetter Gasthaus Lamm veranstalteten Tanzabend kennen. Ihm zuliebe verließ sie 1953 ihr geliebtes Dornstetten und wurde in Glatten im neu erbauten Haus in der Frühlingstraße sesshaft.