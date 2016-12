Glatten Hübsch fürs Jubiläum

Ingenieur Rainer Autenrieth vom Gemeindeverwaltungsverband verwies darauf, dass das Gremium alle im Programm aufgelisteten Wege bereits vor zwei Jahren angeschaut hatte. Als größerer Brocken ist das Baugebiet Birkenstraße neu in den Plan aufgenommen worden.

Mit Blick auf die 1250-Jahr-Feier im kommenden Jahr sei es wichtig, so Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer, dass mit den Arbeiten früh im Jahr begonnen wird und diese, wenn möglich, bis Mitte des Jahres, also bis zu Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten, abgeschlossen sind. Mit der Genehmigung des Gemeinderats nun im Januar an die Ausschreibung gegangen werden.

Im Maßnahmenplan sind für 2017 einige Projekte vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei über zwei Millionen Euro. Größtes Projekt ist das neu dazugekommene Baugebiet Birkenstraße II mit Kanal (637 000 Euro), Wasserleitung (104 000 Euro) und Straße (503 000 Euro). Mit 140 000 Euro für die Straße und 10 000 Euro für die Straßenbeleuchtung sind die Stellplätze Ösch im Plan vermerkt. 180 000 Euro für die Straße und 40 000 Euro für den Kanal sind für die Zufahrt Bellenstein eingeplant.