Glatten Gute Lösung nach langem "Tauziehen"

Glatten. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Bauarbeiten an die Firma Engelbert Schneider aus Haigerloch-Gruol. Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer nannte die Verhandlungen mit Grundstückseigentümer, Behörden und mit dem Land Baden-Württemberg um die Erlaubnis einer Zufahrt in die Landesstraße ein "jahrelanges Tauziehen", das letztlich zu einer "guten Lösung" geführt habe. Die neuen Plätze sollten dazu dienen, den Bereich Untere Ösch durch zusätzliche Parkmöglichkeiten zu entlasten.

Für die Zustimmung zur Straßeneinfahrt dankte der Bürgermeister dem Land, wohlwissend, dass für den angrenzenden Radweg noch eine Lösung gefunden werden muss. Hier gelte es, die unterschiedlichen Interessen des Naturerlebnisbads, von Fußgängern, Radfahrern, aber auch von Auto- und Lastwagenfahrern zu berücksichtigen, so Pfeifer.

Planer Rainer Autenrieth erläuterte den Ratsmitgliedern eine Planänderung, laut der statt 18 nun 20, eventuell sogar 21 Parkplätze entstehen. Die neue Planung sehe nun auch eine Wendemöglichkeit für die parkenden Fahrzeuge vor, erklärte Autenrieth und gab an, dass die Anbindung an das Grundstück der Arztpraxis noch nicht final geregelt sei. Auch das Ableiten des Oberflächenwassers in den Straßengraben und weiter in den Triebwerkskanal sei noch nicht in trockenen Tüchern. "Die Einleitungserlaubnis fehlt noch", so der Planer.