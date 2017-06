Glatten Gudrun Schillinger rückt wieder in den Gemeinderat nach

Gudrun Schillinger erklärte sich daraufhin bereit, auch die Positionen in zwei Ausschüssen von ihrem Vorgänger Jesco Martin Poppenberg zu übernehmen. Bei einer Enthaltung wählte der Glattener Gemeinderat sie als Stellvertreterin von Norbert Weinmann in den Zweckverband AOG und als Stellvertreterin von Theo Benner in den Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten.

Weil die Gemeinde Glatten seit dem1. Januar 2017 zur Vollversorgung an den Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein angeschlossen und nun nach der Gemeinde Waldachtal dessen zweitgrößter Abnehmer ist, erhöht sich in der Verbandsversammlung die Sitzzahl. Der Gemeinderat musste deshalb drei neue Vertreter samt Stellvertreter bestimmen.

Die Gemeinde Glatten wurde in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Haugenstein bisher von Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer und den Gemeinderäten Gerhard Keck (Stellvertreterin Anneliese Bach) und Norbert Weinmann (Stellvertreter Andreas Pfau) vertreten. Sie werden ihre Funktion auch weiterhin ausüben. Andreas Pfau rückte in der Position auf. Zu seinem Stellvertreter wurde Hans-Martin Trik bestimmt. Neu gewählt wurden Bernd Eisenbeis mit Stellvertreter Frank Eisen und Gunter Eberhard, der von Adolf Hinger vertreten wird. Den Stellvertreterposten von Andreas Pfau übernimmt Dieter Wösner.