Glatten Gleich drei Höhepunkte in einem Jahr

Glatten. Vorsitzender Michael Weinläder gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs sowie einen Ausblick auf die Vorhaben des laufenden Jahres und die Ziele des Vereins. Was letztere anbelangt, strebt der HGV den Zusammenschluss aller Gewerbetreibenden aus den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk sowie der freiberuflich Tätigen der Gemeinde Glatten an. Das übergeordnete Ziel dabei ist, die Interessen des selbstständigen Klein- und Mittelstands auf örtlicher und kommunaler Ebene zu vertreten.

Was die Rückschau anbelangt, stufte Weinläder 2016 als Jahr der Vereins-Konsolidierung ein, das von Vorüberlegungen auf die 1250-Jahr- Feier der Gemeinde geprägt war. Im laufenden Kalenderjahr stehen für den Verein gleich drei Höhepunkte an. So beteiligt sich der HGV an der großen 1250-Jahr-Feier in Glatten im Juni mit einem Verpflegungsstand. Die beiden Vereinsjubiläen des Jahres – 20 Jahre Handels- und Gewerbeschau Glatten GLAG und zehn Jahre HGV Glatten – werden als Doppeljubiläum am Wochenende 9. und 10. September gefeiert.

Thorsten Kaufmann, im Verein auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, stellte die dafür geplanten Aktivitäten vor. So ist am Sonntag des Festwochenendes im September die Gewerbeschau GLAG mit der Präsentation der Glattener Handels- und Gewerbebetriebe in der Festhalle geplant. Wie bereits bei der letzten Gewerbeschau dürfen auch auswärtige Betreibe daran teilnehmen, sofern diese Gewerke und Sparten in Glatten nicht vertreten sind.