Glatten "Glatten hat alles, was man zum Leben braucht"

Zunächst gab es die Überlegung, sich an der 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren zu orientieren, doch eine Kopie ist 50 Jahre später weder sinnvoll noch machbar. Die Zeiten haben sich geändert. Das gesamte Konzept wurde komplett überdacht und neuer Wind und frische Ideen hineingebracht. Wir haben versucht, dem Anlass entsprechend, Tradition und Moderne zu verknüpfen. Und ich denke das ist uns mit dem gebotenen Programm und Unterhaltungs-Angebot ganz gut gelungen.

Mitgeholfen haben hier alle. Das Vereinsleben und die Gemeinschaft sind in Glatten außerordentlich ausgeprägt. In unzähligen ehrenamtlichen Stunden haben sich die Vertreter sämtlicher ortsansässiger Institutionen mit mir beraten und ihre Ideen und Vorschläge eingebracht. Leider war nicht alles realisierbar, und selbstredend lief auch nicht immer alles ohne kontroverse Diskussionen ab, aber ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Es zeigt, wie stark die Gemeinschaft und das Miteinander in unserer Gemeinde sind.

Bei der Organisation einer solchen Veranstaltung beschäftigt man sich unweigerlich mit der Geschichte. Sind Sie dabei auf Dinge gestoßen, die Sie besonders überrascht haben?

Tatsächlich war es spannend für mich, zu erfahren, wie oft Glatten immer wieder innovativer Vorreiter im Landkreis Freudenstadt war. Sei es beim Thema Strom oder beim Naturerlebnisbad, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Insbesondere die Recherchen zum neuen Heimatbuch haben mich oft ins Gemeindearchiv und Bildarchiv geführt, und dabei hat mich neben der Gemeindereform fasziniert, welch große Rolle die Wasserversorgung im Laufe der letzten Jahrhunderte für die Gemeinde gespielt hat. Aber dies alles kann man im neuen Heimatbuch, welches ab 19. Juni im Rathaus erhältlich ist, selbst nachlesen.

Was lässt sich die Gemeinde die Jubiläumsfeier kosten?

Viel Schweiß, Blut und Nerven und zigtausende von Glatttal-Kröten. (schmunzelt)

Sie sind seit 2002 Bürgermeister von Glatten – und als Badener vor 15 Jahren in den Nordschwarzwald gekommen. Wie hat das mit der Integration geklappt?

Sie meinen: bin ich ein Schwabe mit Migrationshintergrund? Ich glaube nicht, denn für meine Familie und mich war Glatten von Anfang an unser selbst gewähltes Zuhause. Meine Tochter ist hier geboren, meine Frau ist im örtlichen Schwimmbad engagiert, und ich selbst habe mich von Anfang an aufgenommen gefühlt. Sicher ist es nicht immer einfach als Person, die in der Öffentlichkeit steht, praktisch kein Privatleben zu haben, aber viele meiner Mitbürger respektieren, dass es neben dem Herrn Bürgermeister auch noch den Menschen Tore-Derek Pfeifer gibt. Das ist sehr wichtig, um sich in seiner Heimat wohlzufühlen.

Und was hat sich in dieser Zeit verändert?

Ich bin älter geworden. Und damit auch erfahrener und ruhiger. Und ich blicke mit Freude auf das, was wir in dieser Zeit in der Gemeinde gemeinsam geschaffen und möglich gemacht haben, welche Potenziale wir aktivieren konnten. Natürlich birgt eine gewisse Routine das Risiko der Betriebsblindheit, aber es gibt genügend spannende Aufgaben, die auf mich und auch auf die Gemeinde warten. Die "Glattemer", Böffinger und Neunecker sind anspruchsvoll und kreativ.

Was mögen Sie denn persönlich an Glatten ganz besonders?

Die klare Luft und die Ruhe bei einem Blick über die Gemeinde in einer Spätsommernacht. Da kann man die pure Natur gewissermaßen körperlich spüren.

Fasziniert bin ich von der Innovationskraft der heimischen Betriebe und Industrie, aber auch das gute Essen, welches hier produziert und verarbeitet wird. Die Menschen hier artikulieren ihre Bedürfnisse deutlich und sind dann auch unterstützend aktiv, wenn es um die Umsetzung geht. Dieser gute Geist des Miteinanders ist sicherlich der Grund für die tollen Erfolge der letzten Jahre, was mich immer wieder hoch motiviert.

Im Gegensatz zur großen Jubiläumsfeier vor 50 Jahren, an die man sich im Ort in diesen Tagen häufig erinnert, ist Glatten mit Böffingen und Neuneck nun um zwei Teilorte reicher. Fühlen sich die drei Orte auch als eine Gemeinde?

Man muss wissen, Glatten und seine Teilorte waren schon von jeher durch die offene Topografie der vier Täler für äußere Einflüsse aufgeschlossen. Ich denke, dass sich die Menschen, ob sie nun hier geboren oder, wie ich, zugezogen sind, nach außen als "Glattemer" fühlen, ohne den Stolz auf die Traditionen, den persönlichen Charme und die kleinen Eigenheiten des jeweiligen Teilorts außer Acht zu lassen. Ich kann mir Glatten ohne seine Teilorte nicht vorstellen und umgekehrt auch nicht. Es gibt nichts Schöneres, als den Menschen bei Festen zuzuhören, wie sie ihre Ortschaft hochleben lassen. Da freue ich mich schon aufs Festwochenende. Einfach klasse ist, dass wenn es darauf ankommt, alle zusammenstehen!

Wie steht die Gemeinde im Jubiläumsjahr da – finanziell, infrastrukturell?

Glatten hat alles, was man zum Leben braucht – ärztliche Versorgung, moderne Arbeitsplätze, Schulen, Kindergärten, Apotheke, Dienstleister, Metzger, Bäckereien, tolle Gastronomie, Einzelhandel und Lebensmitteldiscounter, Landwirtschaft und Handwerk sowie genügend bauliche Ent-wicklungsmöglichkeiten mit schnellem Internet für junge Familien, attraktive Freizeiteinrichtungen und ein aktives Vereinsleben. Im August werden wir ein Neubaugebiet mit Glasfaseranbindung direkt zum Haus erschließen. Finanziell betrachtet, erwirtschaften die "Glattemer" mit gutem Abstand die höchste Steuerkraftsumme pro Kopf im gesamten Landkreis. Das ist doch eine Hausnummer, oder?

Was fehlt noch in Glatten?

Altersgerechtes generationenübergreifendes Wohnen. Dank eines einjährigen Bürgerbeteiligungs-Prozesses ist die Planung auf einem guten Weg, und ich bin äußerst optimistisch, noch im Jubiläumsjahr mit zuverlässigen, starken und vor allem lokal verwurzelten Partnern der Öffentlichkeit eine Lösung vorstellen zu dürfen. Mehr verrate ich ohne unsere Partner nicht, aber auch dieses Projekt wird den Gemeinderat und mich in den kommenden Jahren fordern, worauf ich mich persönlich sehr freue.

Das nächste große Jubiläum wird wohl im Jahr 2067 gefeiert. Wie stellen Sie sich Glatten in 50 Jahren vor?

Das ist keine leichte Frage, denn der Wandel der Zeit geht immer schneller vonstatten. Vermutlich spricht man in 50 Jahren von Glatten 8.0. Wenn es den Menschen aber gelingen wird, das größte Geschenk Gottes – unser aller Leben – nicht völlig zu digitalisieren, bin ich schon dankbar.

Viele Besucher kommen am nächsten Wochenende nach Glatten – manche werden Geschenke mitbringen. Was schenkt der Bürgermeister seiner Gemeinde zum Geburtstag?

Die Geschenke, die von Herzen kommen sind keine materiellen, sondern immer ideeller Natur. Ich habe mein Geschenk an die Gemeinde – zumindest zum Teil – bereits überreicht, indem ich alles daran gesetzt und viel Herzblut darin investiert habe, dieses Jubiläum für alle zu einem unvergesslich schönen Erlebnis zu machen. Weiterhin schenke ich gemeinsam mit vielen Autoren ein neues Heimatbuch zur Erinnerung an die letzten 150 Jahre. Nun liegt es in der Hand meiner Gemeinde, von diesem Geschenk gebührend Gebrauch zu machen. Die Fragen stellte Dirk Haier