Glatten Glatten entscheidet sich für das Modell "Stadt"

"Wir müssen gar nicht diskutieren. Das Ding ist fertig." So lautete die Einschätzung von Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer beim Betrachten der Bilder des aktuellen Buswartehäuschens in der Dietersweiler Straße, an dem sich kürzlich zudem ein Fall von Vandalismus ereignet hat. Die Schlussfolgerung – und die Ratsmitglieder waren sich dabei einig: Das Häuschen muss ausgetauscht werden.

Zu drei Modellen – "Natur", "Stadt" oder "Pegasus" – der Firma Ziegler hatte sich die Gemeinde im Vorfeld Angebote eingeholt. Die Kosten, sollte das Häuschen die gleiche Größe wie das aktuelle haben, belaufen sich dabei je nach Modell voraussichtlich auf 6500 bis 7500 Euro. Am meisten sagte den Ratsmitgliedern das (im Vergleich günstigste) Modell "Stadt" zu. Die Feinheiten der "Bestellung" wurden in der Diskussionsrunde thematisiert.

Schnell einigte sich das Gremium etwa darauf, dass das Häuschen keine Hinterwand aus Glas brauche. Damit folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Bauhofleiters Friedrich Hauser, nach der große Glassscheiben einen größeren Pflegeaufwand für die Mitarbeiter des Bauhofs bedeuten. Zudem nannte Gerhard Keck einen praktischen Grund mit der Möglichkeit, an einer nicht-transparenten Rückwand eine Werbefläche anzubieten ("Die Wand wäre dann auch gepflegt"). Adolf Hinger sah die Sache einfach: "Hinter dem Häuschen ist eh nichts Schönes zu sehen."