Glatten (ds). Die Gemeinde Glatten bekommt drei, vielleicht sogar vier Defibrillatoren – in der Glattalhalle in Glatten, im Rathaus Böffingen und im Rathaus in Neuneck. Das gab Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Die Björn-Steiger-Stiftung sei darüber hinaus noch in Verhandlung für einen weiteren Standort. Damit die Geräte frostsicher untergebracht und dazu noch rund um die Uhr greifbar sind, sei es nötig, so Pfeifer, sie in einem separaten Außengehäuse unterzubringen. Drei müssten in Glatten gebaut werden. Die Kosten trage die Stiftung, die Gemeinde müsse lediglich für die Stromkosten aufkommen, so der Bürgermeister, der sich über einen "Riesenservice" freute, der der Bevölkerung Sicherheit gibt.