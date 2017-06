Glatten Gemeinde feiert 1250-jähriges Bestehen

Glatten als ehemalige Flößergemeinde ließen Flößer aus dem Kinzigtal auf der Glatt hinter dem Rathaus mit einem fast 50 Meter langen Schaufloß aufleben. Zudem hatten die Flößer neben dem Rathaus Infostände aufgebaut. Eigentlich hätte das Floß vom "Schwanen" kommend zusammen mit dem Bürgermeister Richtung Rathaus schippern sollen, doch wegen Niedrigwassers hatte dies nicht geklappt.

Der Rathausvorplatz war vom Naturerlebnisbad-Verein prächtig zur großen Beachbar umgestaltet worden. Bei sommerlichen Temperaturen kam in Strandstühlen und an der südländisch gestalteten Bar Urlaubsstimmung auf.

Begonnen hatte die 1250-Jahr-Feier am Freitagabend mit dem Bürgerball (wir berichteten). Dabei wurde Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer zum Abschluss von den Gemeinderäten überrascht – sie bildeten einen großen Chor.

Mit einem Kanonenschuss der Schwarzwälder Feldartillerie des Schützenvereins Dietersweiler auf dem Palmberg hoch über Glatten startete das Heimatfest am Samstag. Bürgermeister Pfeifer ließ daraufhin, unterstützt von SPD-Bundestagsabgeordneter Saskia Esken sowie Markus Schlör und Hartmut Haller von Alpirsbacher Klosterbräu, mit dem Fassanstich auf der Hauptbühne das Fest offiziell beginnen. Einen ersten Krug des frisch gezapften Biers bekamen die Festwirte, die mit dem Schultes aufs Heimatfest anstießen. Zünftige Musik war am Nachmittag mit Auftritten der Musikvereine Obertalheim und Ebnat sowie der Bauernkapelle Böffingen garantiert.

Das Fest wurde zur großen Hocketse. Rund um den Festplatz gegenüber dem Rathaus waren Verpflegungsstände aufgebaut – die Besucher hatten die Qual der Wahl. Bis in die Nacht gab es Livemusik und es wurde gemeinsam gefeiert. Abends sorgten die "F-Town Allstars" von der Hauptbühne für Stimmung. Mit seinem Schattenlichtschwingen und leuchtenden Fahnen begeisterte der Fanfarenzug Heidelsheim auf der Straße vor dem Rathaus. Bei Einbruch der Dunkelheit gab es ein besonderes Spektakel. Die Lasershow "1250 Jahre Glatten – eine Zeitreise durch die Geschichte" ließ Festplatz und Rathaus in vielerlei Farben erstrahlen und zog die Besucher in ihren Bann.

Der Sonntag war geprägt vom großen Festumzug. Ihm vorausgegangen war morgens ein Festgottesdienst mit Kinderkirche in der Glatttalhalle, umrahmt vom Gesangverein Concordia Glatten und dem Posaunenchor Dornstetten. Zum Frühschoppen und am Mittag unterhielt der Musikverein Betzweiler. Nach dem Umzug ging es mit volkstümlichen Aufführungen weiter. Auf der Hauptbühne spielten die Trachtenkapelle Dornhan und der Musikverein Altburg, auf der Bühne beim Rathausplatz zeigten die Böffinger Jugendtrachtengruppe und die Linedancers um Elke Bouetot ihr Können.

Zum Ausklang am Sonntagabend bot das Heimatfest zwei weitere Höhepunkte: die irisch-keltische Nacht mit der Band Solid Ground und der Taphouse Dance Company sowie als glänzenden Abschluss die Jubiläumsfeuershow "Glatten in Flammen".