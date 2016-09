Glatten Eine Feier für das gemeinsame Glatten

Die große Feier im kommenden Jahr wird an drei Tagen stattfinden: von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni. Doch "1250 Jahre Gemeinde Glatten" sollen Jahresprogramm sein. So hätten laut Pfeifer einige Vereine und Schulen signalisiert, dass sie ihre Veranstaltungen unter dem Jubiläumsmotto stattfinden lassen oder sie damit verbinden. So wollen etwa die Grundschule Projekttage oder die Pferdefreunde Ritterturniere veranstalten.

Gastgeber und Veranstalter des Festwochenendes ist die Gemeinde, für die Bewirtung sorgen die Vereine, gab Pfeifer bekannt. Bezüglich Essen und Trinken, betonte der Bürgermeister, wird es am gesamten Wochenende in Bars oder Ständen verschiedene Angebote geben.

Der Großteil des Programms wird auf dem Hauptfestplatz, der inklusive Bühne auf dem Schulparkplatz eingerichtet wird, dem Rathausplatz und der Bachstraße zu sehen sein. Zwischen Rathausplatz und Badstraße wird eine weitere Bühne aufgebaut. Einzig der Festakt und der Comedy-Abend, voraussichtlich mit Markus Zipperle, am Freitag sollen in der Glatttalhalle stattfinden.

Kommt auch ein Floß in die Glatt?

Am Samstag, der unter dem Motto "Schwarzwald-Tradition" steht, spielt unter anderem die heimische Band F-Town Allstars (Pfeifer: "Am ›F‹ kann man erkennen, wo die wohl herkommen"). Außerdem soll es von Samstagnachmittag an einen historischen Handwerkermarkt in der Bachstraße geben.

Pfeifer übergab hier das Wort an Hans Martin Trik, der dem Rat eröffnete, dass hinsichtlich der Flößergeschichte Glattens bereits Gespräche mit den Schiltacher und Wolfacher Flößern geführt werden. Diese, so Trik, schauen sich demnächst die Örtlichkeiten an und prüfen, ob man zum Festwochenende ein Floß in die Glatt bringen kann. Zudem sei im Gespräch, dass für Glatten ein eigenes Floß gebaut wird. Das sei aber noch fraglich, weil die Schiltacher Flößer wegen anderen Terminen personell nicht immer voll besetzt seien.

Eine Besonderheit hat sich das Festkomitee für den Samstagabend ausgedacht: "Wir haben überlegt, ein Höhenfeuerwerk abzubrennen, wollten aber was neues machen. Deshalb wird es eine große, von Nebelmaschinen unterstützte, Lasershow geben", erklärte Pfeifer. Dabei könne etwa eine historische Bildershow an die Rathauswand gezaubert werden.

Der Höhepunkt am Sonntag ist ein Festumzug unter dem Motto "Glatten im Wandel von 1250 Jahren", bei dem die Teilnahme von etwa 60 Gruppen angestrebt wird. "Hier gibt es noch offene Punkte, vorstellen können sich die Teilnahme viele, treffen die Entscheidung aber erst im Frühjahr. Das ist ja auch verständlich", so Trik. Zugesagt hätten aber bereits einige große Unternehmen, die Städte Freudenstadt und Horb oder die Ortsteile. "Böffingen und Neuneck haben 1967 als freie Gemeinden am Umzug teilgenommen. Dann müssen sie jetzt ja erst recht mitmachen", scherzte Pfeifer.

Abgeschlossen wird das Programm am Sonntagabend mit einer keltischen Nacht "Die Glatt in Flammen", inklusive irischer Folkloremusik von "Solid Ground" und Stepptanz sowie einer Flammenshow. Die Glatt wird zudem an Samstag und Sonntag mit LED-Technik ausgestrahlt. Die Ratsmitglieder zeigten sich von der Präsentation beeindruckt, Bernd Eisenbeis dankte allen an der Planung beteiligten für diese "große Leistung".

Das gesamte Wochenende – abgesehen vom Freitagabend – ist als Veranstaltung unter freiem Himmel geplant. Einzig hier hakte Eisenbeis nach: "Was, wenn’s regnet?" Auch darauf hatte Bürgermeister Pfeifer eine Antwort. "Nach dem 100-Jahres-Kalender ist an dem Wochenende Bombenstimmung", so der Schultes. Natürlich sei es ein Risiko, doch man wollte nun einmal etwas anderes machen. Zudem stünden durch die Vereine notfalls Festzelte zur Verfügung. "Laser- oder Flammenshow und nicht zuletzt die Kulisse von Glatten sollen im Vordergrund stehen. Und die kann man vom Zelt aus nicht genießen", so Pfeifers Erklärung zum Abschluss.

"Festakt" am Freitag, 23. Juni: 17 Uhr offizieller Festakt der Gemeinde mit Sektempfang in der Glatttalhalle;

20 Uhr Comedy-Abend mit Markus Zipperle (Vorschlag Festausschuss), Eintritt noch offen.

"Schwarzwald-Tradition" am Samstag, 24. Juni: 14 Uhr Fassanstich auf dem Hauptfestplatz, musikalische Begleitung durch Musikvereine der Region;

14 Uhr Beginn historischer Handwerkermarkt auf der Bachstraße und Strandbar auf dem Rathausplatz; 17 bis 20 Uhr Auftritt "KÖ 2", Bühne zwischen Rathausplatz und Bachstraße; 20 Uhr Auftritt "F-Town Allstars" in Kombination mit DJ, Bühne auf dem Hauptfestplatz; 22 und 23 Uhr große Lasershow.

"Umzug und keltische Nacht" am Sonntag, 25. Juni: 9.30 Uhr Festgottesdienst;

11 bis 13 Uhr Frühschoppen;

14 Uhr großer Festumzug "Glatten im Wandel von 1250 Jahren";

19.30 Uhr Beginn "Die Glatt in Flammen", keltische Nacht mit irischem Folklore und Stepptanz der Band Solid Ground; 22.30 Uhr Flammenshow.