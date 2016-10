Glatten "Ein wunderbares Unternehmensstatement in beengter Situation"

Vorausgegangen war eine intensive Begutachtung von 88 eingereichten Arbeiten. Unter dem Motto "Beispielhaftes Bauen" hatte die Kammer in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Freudenstadt und Calw den Wettbewerb ausgelobt. Ziel: das öffentliche Bewusstsein für Baukultur im Alltag zu schärfen. Im Juli dieses Jahres schließlich tagte das Auswahl-Komitee zwei Tage lang, auch ein Vor-Ort-Besuch in Glatten schloss sich an. "In beengter Situation ist ein wunderbares Unternehmensstatement gebaut worden, ohne dem alten Firmensitz zu nahe zu kommen", begründete die Jury unter Vorsitz von Andreas Grube, Landesvorstand der Architektenkammer Baden-Württemberg. Das Gebäude wurde im Mai 2015 eingeweiht.

"Das Kommunikationscenter hat sich in kürzester Zeit als Mittelpunkt unseres Firmengeländes etabliert", sagt Wolfgang Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter. "Unser Plan, den wir gemeinsam mit den Architekten und Planungsfirmen entwickelt haben, ist voll aufgegangen: Wir wollten eine zentrale Kommunikationsplattform für die Mitarbeitenden sowie einen Ort für intensive Gespräche mit Kunden, Lieferanten und Bewerbern schaffen. Die transparente und offene Gestaltung spiegelt dabei unsere Kommunikationskultur wider."

Stolz auf die Auszeichnung waren auch die Architekten der ARGE Sobek/haascookzemmrich STUDIO2050 Stephan Zemmrich, Martin Haas, Fabian Braun und Boris Rüther sowie Daniel Rapp (Projektleitung) und Thilo Baur (Bauleitung) von Schmalz.