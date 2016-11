Glatten Der Luchs im Fokus

Glatten. Die Nabu Ortsgruppe Freudenstadt veranstaltet am kommenden Dienstag, 8. November um 19.30 Uhr, einen Vortrag zum Thema "Der Luchs in Baden-Württemberg" im Restaurant "Schwanen" in Glatten. Referent ist Michael Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Ehemals in allen Wäldern Mitteleuropas heimisch, gehört der Luchs heute zu den seltensten Tieren hiesiger Breitengrade. In Baden-Württemberg werden nur gelegentlich männliche Tiere nachgewiesen, die aus der Schweiz zugewandert sind. Dennoch bewegt der Luchs die Gemüter: er verunsichert oder fasziniert in außergewöhnlichem Maße Waldbesucher, Jäger und Tierhalter.