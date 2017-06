Glatten Bunter Bilderbogen aus der Gemeinde

Welche Bedeutung das neue Heimatbuch für die Gemeinde Glatten hat, wurde in den weiteren Ausführungen Pfeifers deutlich. So war in Glatten zur 1200-Jahr-Feier eine kleine Festschrift mit heimatgeschichtlichen Artikeln des früheren Glattener Schulleiters Willy Teufel erschienen. Die Artikel beziehen sich aber vor allem auf das 19. Jahrhundert. Zudem gibt es in Glatten eine Veröffentlichung aus den 1980er-Jahren, in der die Ortsgeschichte mit vielen Fotos von Otto Maser beschrieben wird. Allerdings fehlte bislang völlig eine systematische Aufarbeitung von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Diese Lücke schließt nun das neue Heimatbuch. Ausdrücklich dankte Pfeifer "den drei Damen, die das Buch erst ermöglicht haben": Elke Bouctot für die mühevolle und anstrengende Arbeit der Redaktion und Anneliese Bach und Waltraud Günther für ihre Mithilfe im Lektorat. Dass die Redaktionsarbeit viel Mühe erforderte, bestätigte auch Elke Bouctot: "Ja das war nicht ohne."

Große Bandbreite an Themen

Mit sichtlicher Freude verteilte Pfeifer die ersten Exemplare an seine Autoren und lobte das entstandene Werk: "Das Lebendige durch die Vielzahl der Autoren hat schon was." In der Tat, denn was nun vorliegt, ist ein ansprechend gestaltetes gebundenes Buch von 168 Seiten, das die Geschichte Glattens präzise beschreibt und die Gegenwart detailliert beleuchtet. Entstanden ist ein bunter Bilderbogen aus der Gemeinde Glatten von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Dabei reicht der Spannungsbogen von den Anfängen der Gemeinde im Jahr 767 bis zur Darstellung einheimischer Einrichtungen, Organisationen, Vereine, Firmen und Betriebe im Jahr 2017. Auch über die große Bandbreite der Themen freute sich das Gemeindeoberhaupt: "Ein richtiges Heimatbuch ist es erst dadurch geworden, dass so viele Mitschreiber mitgemacht haben."

Als Vertreter des Geiger-Verlags Horb dankte Walter Bosch, der zusammen mit Thomas Burt und Wolfgang Weiss das Buch-Team des Verlags bildet, allen Anwesenden und lobte die gute Zusammenarbeit. "Uns hat es unheimlich Spaß gemacht, aus unserer Sicht war es eine ganz tolle und unheimlich lebendige Zusammenarbeit." Dies bestätigte auch Redaktionsleiterin Elke Bouctot: "Wir haben uns gegenseitig sehr gut ergänzt." Fröhlich saßen die Autoren und Vertreter der Vereine noch lange zusammen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Christian Hamann aus Dornstetten mit seinem Akkordeon.