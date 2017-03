Glatten (ade). "Da müssen Holperwellen rein, dann hört das auf", beklagte sich ein aufgebrachter Anwohner der Dietersweiler Straße in Glatten in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat. Schon vor zwei Jahren hatte er in gleicher Sache vorgesprochen und zeigte sich jetzt erneut entrüstet über die Nichteinhaltung der 30er-Zone in der Dietersweiler Straße durch viele Autofahrer. Verkehrskontrollen alle paar Monate brächten nichts, befand der Mann. "Da brettern Lastwagen tagtäglich rauf wie die Verrückten", so der Lärmgeplagte. Tag und Nacht habe man keine Ruhe, schon morgens um halb vier werde man vom Verkehr geweckt. Man nehme die Beschwerde zur Kenntnis, sagte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer.