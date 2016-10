Glatten Beste Unterhaltung

Schon die Bockstallparty auf drei Ebenen des Vereinsheims mit selbst gemachter Pizza und Musik von DJ Hansi am Freitag kam gut an. Am Sonntag ging die Kirbe in die zweite Runde. Nachdem die Jugendkapelle den Erntedankgottesdienst in der Kirche mitgestaltet hatte, servierten die Vereinsmitglieder am Mittag Berner Braten, Maultaschen, Bratwürste und Böffinger Flammkuchen. Nachmittags spielte sich das Programm bei strahlendem Sonnenschein vor dem Vereinsheim ab. Dort waren Tischgarnituren aufgestellt worden, und die Gäste fühlten sich bei Speisen, Getränken und Unterhaltung im Freien wohl.

Nach dem Mittagessen spielte die Jugendkapelle unter der Leitung von Markus Kübler. Die Kindertrachtengruppe erfreute die Besucher mit Tänzen zu Akkordeonmusik, für die ebenfalls Markus Kübler zuständig war. Später sorgte auch die Dorfmusik aus Dietersweiler für Unterhaltung. Vor allem das beliebte Ring- und Schokoladescholdern wurde am Sonntag von den Besuchern gut angenommen. Vorsitzender Benjamin Reich freute sich über guten Besuch an beiden Tagen.