Glatten Bei Sonnenschein und klirrender Kälte

Imker Frank Eisen und seine Frau hatten neben verschiedenen Honigsorten auch Honig-Lebkuchen und Honig-Pfefferkuchen zum Probieren mitgebracht. Nachmittags konnten die Kinder beim Kerzenziehen kostenlos eigene Kerzen herstellen.

Wie jedes Jahr war in der Garage von Friedrich Kilgus die evangelische Kirchengemeinde mit einem Stand vertreten. Dort gab es neben Kaffee aus fairem Anbau auch verschiedene Kalender, Punsch und selbst gebackenes Apfelbrot. Gelegenheit gab es zudem zu einem Schwätzchen mit Pfarrer Reinhard Sayer, der sich die Standaufsicht mit anderen Gemeindegliedern teilte.

"Fast alles selbst gemacht", rühmte Bruno Procek aus Bildechingen seine Süßigkeiten. Magenbrot, gebrannte Mandeln und Nüsse, Zuckerwatte – zum großen Teil aus eigener Herstellung hatte er dabei. Procek kommt seit vielen Jahren auf den Markt in Glatten und zu vielen anderen im Umkreis. "Ich mache das schon seit 70 Jahren", berichtete der 84-Jährige.

Veranstaltung geht auf Viehmarkt zurück

Seit Jahrzehnten findet der Andreasmarkt in Glatten stets am 30. November statt. Er geht auf einen reinen Viehmarkt zurück. Wenn der 30. November auf einen Samstag oder Sonntag fällt, ist der Markt am darauffolgenden Dienstag.