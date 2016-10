Glatten Autofahrer tödlich verletzt

Glatten.Der Mann war mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 4700 von Glatten in Richtung Schopfloch unterwegs. Er kam alleinbeteiligt ins Bankett und dadurch ins Schleudern, wie die Polizei berichtet. Das Auto prallte anschließend mit der Fahrertür gegen einen Baum. Herbeieilende Verkehrsteilnehmer leisteten dem Mann noch Erste Hilfe, ein alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange, so die Polizei. Während der Unfallaufnahme hat ein bislang unbekannter und schaulustiger Autofahrer beim Gaffen Absperrmaterial der Polizei beschädigt, indem er ein Warnschild überfuhr, so die Beamten. Der Unbekannte suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741/34 87 90, ermittelt und nimmt Hinweise zu beiden Unfallgeschehen entgegen.