Glatten (ade). Dem neuen, von der Gemeinde in Kooperation mit dem Träger des Kindergartens – der Kirchengemeinde – erstellten Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 hat der Gemeinderat Glatten in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. "Die vorhandenen Angebote decken den Bedarf – wir haben mehr Kindergartenplätze, als benötigt werden", stellte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer abschließend zufrieden fest. Ob in der für zehn Plätze ausgelegten Kinderkrippe, die derzeit von vier Kindern besucht werde, oder im viergruppigen, für 88 Kinder ausgelegten Kindergarten, bei dem auch noch Ressourcen vorhanden seien: "Glatten hat ein sehr komfortables Angebot", so Pfeifer, der darüber hinaus auf die gute personelle Ausstattung in den Einrichtungen hinwies. Zudem gibt es in Glatten noch die von der Gemeinde unterstützte und vom Tageselternverein Freudenstadt betriebene Kinderwelt Schmalz. Im neuen Kindergartenbedarfsplan ist vermerkt, dass in Glatten Plätze vorhanden sind und diese auch für die kommenden Jahre ausreichen.