Glatten AfD sagt Fuchtel den Kampf an

Dass der AfD-Doppelkreisverband einen Kandidaten ins Bundestagsrennen schickt, steht also fest. Wer es sein wird, noch nicht. Das soll sich laut Tischbein am Freitag, 11. November, bei der Aufstellungsversammlung in Nagold entscheiden. Tischbein selbst wird es nicht sein. "Bundespolitik kann ich mit meiner Familie nicht vereinbaren", sagt der AfD-Kandidat im Kreis Freudenstadt bei der vergangenen Landtagswahl.

Noch wisse er nicht, "wer sich wirklich bewirbt", aber: "Ich habe ein paar Namen auf dem Schirm." Aus welcher Ecke des Nordschwarzwalds der Spitzenkandidat kommen wird, ist also noch unklar. Seit Gründung des Kreisverbands habe dieser höhere Mitgliederzahlen im Kreis Calw als im Kreis Freudenstadt – theoretisch sei die Chance also größer, dass sich jemand aus dem Nachbarkreis bewerbe, so Tischbein – "doch das ist Kaffeesatzleserei". Dem AfD-Sprecher zufolge hat der Kreisverband Calw/Freudenstadt zurzeit knapp 100 Mitglieder. Tendenz steigend: 16 Mitgliedsanträge lägen vor.

Und wie sieht er die Chancen, dass es der hiesige Kandidat in den Bundestag schafft? "Er müsste einen relativ sicheren Listenplatz bekommen", nennt Tischbein eine Voraussetzung. Doch da könne man sich eben nicht sicher sein. Besser sei da schon, das Direktmandat zu holen. Realistisch betrachtet heißt das im noch schwarz-dominierten Nordschwarzwald, den CDU-Kandidaten zu schlagen. Wer auch immer AfD-Kandidat wird, für ihn gilt laut Tischbein: "Er wird sich Fuchtel stellen müssen." Über die Landesliste entscheidet der AfD-Landesparteitag am 19. und 20. November in Kehl.