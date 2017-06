Glatten 1250 – und vielleicht ein bisschen älter

Wie den anderen Festredner war auch Julian Würtenberger, stellvertretender Innenminister Baden-Württembergs, zu Scherzen zumute. Etwa so: Pfeifer habe er bei seiner Ankunft gleich am Habitus erkannt – so wie er in seiner historischen Kleidung das Zepter schwinge. "Ich nehme an, dass Sie das sonst auch gerne tun." Die Glattener könnten stolz auf ihre "eineinviertel Jahrtausende" sein, so der Ministerialdirektor. Es sei "recht so", dass Pfeifer beim Ausgangsjahr für das Gemeindejubiläum bei 767 geblieben sei: "Wichtig ist, dass man miteinander feiert. Ob 1250 oder 1251 Jahre, ist doch grad egal." Die Glattener hätten es geschafft, dass 1250 Jahre lang immer etwas nachgewachsen, der Staffelstab weitergegeben worden sei – in einer Gemeinde, "in der man gerne lebt und arbeitet". Den durch die Gemeinschaft entstehenden Drive beim Heimatfest gelte es mitzunehmen. Der Gemeinde wünschte er "eine solide, nachhaltige Entwicklung in den nächsten – sagen wir – 1250 Jahren".

Glück mit dem Termin und dem Wetter

"Wenn eine Gemeinde einen so großen Geburtstag feiern darf, ist das auch eine Freude für den Landkreis", betonte Landrat Klaus Michael Rückert in seinem Grußwort. Er ging der Frage nach, wer hinter all dem steckt – in "hervorragenden Unternehmen und Betrieben, Vereinen, Kirchen und allen Institutionen, in denen Gemeinschaft gelebt wird". Seine Antwort an die Bürger im Saal: "Die Menschen – Sie!". Rückert erinnerte daran, dass Glatten Vorreiter gewesen sei, als der Strom über Glatten in den Kreis gekommen sei, und auch heute Verantwortung für den gesamten Landkreis übernehme – durch die Brüder-Grimm-Schule für Sprachbehinderte. Gemeinschaftssinn und Miteinander seien der wichtigste Bestandteil der Demokratie, deshalb wünschte Rückert der Gemeinde eine glänzende und vor allem eine demokratische Zukunft.

Nach der Übergabe von Gastgeschenken an die Festredner und Blumen für die "Begrüßungsdamen" nahm der launige Abend mit Kabarett und Musik seinen Lauf. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag geht das Heimatfest in Glatten weiter. Dann wird "gerockt", also kräftig gefeiert, versprach der Bürgermeister – und gab strahlend schon mal zu, bei der Terminauswahl und mit dem Wetter einfach Glück gehabt zu haben.