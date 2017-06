Glatten 1250-Jahr-Feier: "Fest der Extraklasse"

Pfeifer lobte den prächtigen Festumzug mit Tausenden von Besuchern, bei dem die Teilnehmer enorme Kreativität an den Tag gelegt hätten, genauso wie die Laserschau am Samstagabend: "Das war ein Traum!" Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte der Bürgermeister das große ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer bei der Organisation des dreitägigen Heimatfests heraus. "Alles ist nach Plan abgelaufen", freute sich Pfeifer. Dies sei gerade bei einem Open Air wichtig.

Von der Sonne verwöhnt, wurde in Glatten drei Tage lang gefeiert. Nach dem prächtigen Umzug am Sonntagnachmittag, von dem übrigens die Teilnehmer ebenso begeistert sprachen wie die Besucher, gab es zum Festabschluss abends eine irisch-keltische Nacht mit der Band Solid Ground aus Würzburg und vier hochkarätig tanzenden Mädchen einer irischen Tanzschule aus Böblingen. In der vergangenen Woche war die Band noch in Irland, am Sonntag machte sie in Glatten Station, wo sie mit ihrem ganz eigenen Musikstil Gedichtvertonungen aus eigener Feder präsentierte.

"Schaut euch um, ihr habt hier eine so wunderschöne Gegend, es erinnert fast an Irland", schmeichelte Sängerin Simone Papke den Glattenern. Seit 16 Jahren ist die Band erfolgreich unterwegs und hat bereits sieben Alben veröffentlicht, das achte ist in Vorbereitung. Die vier jungen Frauen der Elaine Walker Academy of Irish Dance in Böblingen zeigten irischen Stepptanz in Perfektion und mischten sich spontan auch unter das Publikum.