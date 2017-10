Geislingen Zu teuer: Gemeinderat verschiebt Sanierung des Pavillons

Volle Auftragsbücher sind ein Nachteil

Nach neuen Gesprächen mit Denkmalamt und Statiker wird es voraussichtlich eine neue Ausschreibung geben – möglicherweise zu einem Zeitpunkt, an dem die Auftragsbücher der in Frage kommenden Unternehmen nicht ganz so gut gefüllt sind wie im Moment. Denn, wie Bürgermeister Oliver Schmid ausführte, es sei ja schön, dass die regionalen Firmen gut ausgelastet seien. Doch für die Kommunen bedeute das hohe Mehrkosten.

Apropos Kosten: 85 Prozent der bei der Pavillonsanierung anfallenden Kosten werden voraussichtlich im Rahmen des Sanierungsprogramms "Stadtkern" durch Fördergelder abgedeckt – so ist zumindest der Plan. Und deshalb drängt für Geislingen nun ein wenig die Zeit: Die Förderung von Bund und Land dafür läuft Ende April 2018 aus.