Geislingen Ziel: Landschaft für die Zukunft erhalten

Landrat Günther-Martin Pauli sagte es schon bei seiner Eröffnungsrede: Es ging an diesem Tag um "määhr" als nur um Obst und Streuobstwiesen. Einen Landschaftspflege- und Streuobstwiesentag habe es in dieser Form im Zollernalbkreis noch nicht geben, so Pauli. "Das Thema ist sehr wichtig, denn wir müssen für unsere Nachkommen diese schöne Landschaft erhalten, die wir hier haben".

Der Erlaheimer Sportplatz bot sich für diesen Aktionstag in besonderer Weise an. Er liegt nämlich beim Naturschutzgebiet des Eichbergs. Interessierte können sich schon seit einiger Zeit entlang des Obstlehrpfads über verschiedene Streuobstbäume informieren. Das Umweltamt informierte bei dieser Gelegenheit über die Landschaftspflegeprojekte auf der Hochfläche des Heubergs. An den Ständen des Landratsamts und zahlreicher regionaler Betriebe konnten sich die Besucher mit den Themen Landschaftspflege und Obstbau vertraut machen.

Familien mit Kindern wurde einiges geboten. Für den eigenen Garten konnten die tatkräftigen Kleinen am Stand der Baumschule Karle einen Baum eintopfen und zur Freude der Eltern mit nach Hause nehmen. Sigrid Maute erzählte in einem Zelt Märchen. Die Kinder durften sich ihren eigenen Saft pressen und sich im Samenraten versuchen. Ein Streichelzoo bot den Kindern die Möglichkeit, auf Tuchfühlung mit Ziegen und Schafen zu gehen. Besucher konnten außerdem "ebbes guads" aus der Region probieren, denn an mehreren Ständen wurden Natur- und Streuobstprodukte angeboten, darunter Säfte, Honig und Kürbisse. Das Landratsamt klärte über Wespen, Hornissen und ihre Nester auf und ließ Interessierte Bienen und leere Hornissen- und Wespennester bestaunen. Geplagte konnten sich von den Hornissenberatern Tipps abholen, was sie gegen die großen Brummer unternehmen dürfen, die für die Natur eine wichtige Rolle spielen. Der Erlaheimer Musikverein bot zusammen mit der Jagdhornbläsergruppe Geislingen die musikalische Umrandung. Der Sportverein Erlaheim übernahm die Bewirtung.