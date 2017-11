Geislingen Worum es in der Vorweihnachtszeit eigentlich geht

In beiden Gemeinden wird auch an Heiligabend gefeiert: in Binsdorf ab 16 Uhr mit einem Krippenspiel, in Erlaheim ab 18 Uhr als Christmette.

Am ersten Weihnachtstag steht in St. Markus um 6 Uhr das Engelamt mit der Stadtkapelle Binsdorf an. In St. Silvester wird ab 9.15 Uhr das Hochamt gefeiert.

Die evangelische Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen feiert die Gottesdienste an den drei Adventsgottesdiensten (der vierte fällt in diesem Jahr auf Heiligabend) auf besondere Weise: Am 3. Dezember spielt ab 10 Uhr der Posaunenchor im Gemeindehaus Geislingen, am 10. Dezember gestalten Studenten des Albrecht-Bengel-Hauses den Gottesdienst ab 8.45 Uhr mit, und am 17. Dezember singt ab 10 Uhr der Kirchenchor.

Bereits am Samstag, 2. Dezember, steht ab 14 Uhr ein Adventsnachmittag mit Basar im Gemeindehaus Ostdorf auf dem Plan. Besucher können handgefertigte Artikel aller Art wie Fröbel- oder Strohsterne, Strickarbeiten, Nähartikel, Stickereien, Deko- und Bastelarbeiten oder Seidentücher kaufen. Zudem musiziert das Ehepaar Dold, und es gibt Kaffee, Tee und Gebäck.