Geislingen Wirtschaftskontakte im Fokus

Getragen wird das Austauschprogramm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es soll auch dem gegenseitigen Kennenlernen und im besten Fall dem Anbahnen geschäftlicher Kontakte über Länder- und Kontinent-Grenzen hinweg dienen. Wie sagte einer der Besucher: "It’s always good to know each other from eye to eye." Es ist immer gut, einander von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen.