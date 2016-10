Geislingen Wiedersehen macht einfach Freude

Geislingen. In der Halle standen Geselligkeit, Spaß und die Freude über das Wiedersehen mit den Schweizern im Vordergrund. "Das Treffen mit den Eidgenossen ist immer mit Gaudi und ulkigen Situationen verbunden", sagt Vorstand Jürgen Koch. So sei in diesem Jahr der Vorsitzende des TV Thalwil zusammen mit seiner Frau mit dem Fahrrad nach Geislingen gefahren, erzählt er. Die Freundschaft zwischen den beiden Vereinen, so hofft Koch, werde durch die regelmäßigen Besuche und persönlichen Kontakte über Generationen hinweg gepflegt.

Koch führte die Gäste durch den Abend und bedankte sich bei allen für die erneut tollen Erlebnisse, die diese besondere Freundschaft ausmachen. Die beiden Vereine tauschten neben Lob und Dank besondere Geschenke aus. Jürgen Koch durfte im Namen seines Vereins regionale Leckereien und eine Holzskulptur als Erinnerung an dieses Wochenende in Empfang nehmen.

Die Geislinger hatten sich für diesen Abend in der TSV-Halle ein unterhaltsames Programm ausgedacht. Zu Beginn zeigten die Turner-Mädels der Geislinger am Schwebebalken ihr Können. Die Gäste aus der Schweiz überraschten mit einer außergewöhnlichen Vorstellung: Im Stil von "Fluch der Karibik" zeigten sie ein unterhaltsames tänzerisches Gefecht, das wohl an die vergangenen Wettkämpfe der beiden Lager erinnern sollte.