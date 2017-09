Geislingen Wieder mehr Besucher im Schlossparkbad

Geislingen. 550 Familientages- und 132 -dauerkarten wurden verkauft. "Unser Schlossparkbad bleibt weiter auf Erfolgskurs", fasste Hauptamtsleiter Steve Mall seinen Bericht zusammen. Höhepunkte sind in diesem Jahr aus seiner Sicht einerseits das "Candle-Light-Schwimmen" gewesen, andererseits die zweimal wöchentlich angebotene Wassergymnastik.

Vor allem der Juni mit 17 Tagen, an denen es 25 Grad Celsius oder wärmer gewesen ist, sei ein "Supersommermonat" gewesen. Folgerichtig wurde am 21. Juni der Besucherrekord mit 1112 Gästen erreicht. Zum Vergleich: 2016 hatten am besten Tag des Jahres 1121 Schwimmer das Freibad aufgesucht, 2015 sogar 1394.

Geislingens Hauptamtsleiter nahm in seinem Bericht indirekt auch Bezug auf die kurzfristig erfolgte Trennung von einem der beiden hauptamtlichen Mitarbeiter im Juli (wir haben berichtet): Die Stadt habe daraufhin die Stundenkontingente des Teams der Rettungsschwimmer erhöht, damit der Badebetrieb uneingeschränkt weiterlaufen konnte.