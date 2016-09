Geislingen Wenn Schule willkommene Normalität ist

Er, sein Bruder Ahmad (12) und ihre Schwester Boushra (10) haben bereits vor den Sommerferien begonnen, die Vorbereitungsklasse (VKL) an der Geislinger Schule zu besuchen. In Deutschland werde richtig gelernt, in Syrien mehr gespielt. Auch das ist für sie ungewöhnlich.

In ihrer Heimat sei oft der Unterricht ausgefallen, wenn der Lehrer krank war und einfach nach Hause gegangen ist. Das gibt es in Geislingen nicht. Und weil die jungen Syrer bereits ahnen, dass sie nur mit Fleiß und Lernen ihre Berufswünsche erreichen können, finden sie das gut.

Mathe nennen die drei Großen übereinstimmend als ihr Lieblingsfach. Mit der deutschen Sprache tun sie sich hingegen noch etwas schwer. Dabei sind ihre Fortschritte nach nicht einmal vier Monaten im Land enorm: Die beiden Jungs dolmetschen für den Rest der Familie, wenn es am Vokabular mangelt, Yelaf (6) berichtet stolz, dass sie im Kindergarten, den sie bislang besucht hat, auch deutsche Freundinnen fand. Und alle vier Kinder können sich viel besser mit den Geislingern unterhalten als ihre Eltern Nesrin Alali und Yasser.

Ganz einfach ist es für die Fares-Kinder indes nicht, sich in ihrer vorläufigen Heimat zurechtzufinden: In der Schule haben sie als "VKLer" nur in Nebenfächern Kontakt mit einheimischen Schülern. Bis auf Yelaf tun sich die Geschwister daher schwer, Freundschaften mit deutschen Kindern zu knüpfen. Meist bleiben die Flüchtlingskinder aus unterschiedlichen Heimatländern unter sich.

Mohamad berichtet gar, ein deutscher Junge habe nicht mit ihm reden wollen, "weil du aus Syrien kommst". Dabei glimmt in dem sonst kecken Kindergesicht kurz Traurigkeit auf.

Die ist aber sofort wieder verschwunden, als die beiden Brüder vom Fußballspielen erzählen: In der Spielgemeinschaft von TSV Geislingen und SpVgg Binsdorf kicken sie. Und mit Sascha Andresen, einem der Jugendtrainer, komme er super aus, sagt Mohamad.

Auch Boushra und Yelaf finden Sport toll: Federball spielen sie, Tennis würden sie gerne ausprobieren. Das kennen sie bisher nur aus dem Fernsehen. Außerdem wollen die Mädchen jetzt im Kinderchor des Gesangvereins Eintracht mitsingen.

Eine Hoffnung haben Vertreter von Vereinen und Verwaltung nicht zuletzt bei der Gründung des des Freundeskreises "Willkommen in Geislingen" gehabt: Dass eine Integration von Flüchtlingen besser gelingt, wenn sie ins Freizeitgeschehen der Stadt einbezogen werden. Diese Hoffnung scheinen die Fares-Kinder zu bestätigen: Sport und Musik, Aktivititäten, die für deutsche Kinder normal sind, werden für sie zu einer Chance, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen.

Für die syrischen Kinder ist ihre ungewisse Zukunft Normalität. Als Mutter Nesrin im Frühjahr mit ihnen die Heimat verließ, wussten sie nicht, ob sie lebendig in Deutschland ankommen würden. Erst beim zweiten Mal gelang die Fahrt über die Ägäis. Ahmad ärgert sich noch immer, dass sie ein zweites Mal einen Schlepper bezahlen mussten. Über die Umstände der Überfahrt sprechen die Kinder ansonsten nur in Andeutungen.

Die Familienmitglieder sind mittlerweile als Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet anerkannt und dürfen somit die nächsten drei Jahre in Deutschland bleiben. Doch dann? Sie wissen es nicht.

Das hält die Kinder aber nicht davon ab, Pläne zu schmieden: Er wolle Gesichtschirurg werden, erklärt Ahmad. "Das ist in Syrien sehr angesehen." Den Arztberuf wollen auch Mohamad (fürs Herz) und Yelaf (für die Zähne) ergreifen. Nur Boushra fällt aus der Reihe: "Polizistin, um Kinder zu beschützen."

Dann erzählen die Fares-Geschwister, wie anders, wie nett die Polizisten in Deutschland auftreten: In Syrien seien sie von denen drangsaliert und rumgescheucht worden, beispielsweise um Getränke zu holen.

Die Freundlichkeit der deutschen Staatsdiener setzt sich für die Kinder bei den Geislingern fort: "Alle Personen hier sind gut", sagt Ahmad strahlend. Beispielsweise Martha Schlaich, die Nachbarin in der Brühlstraße, die oft mit den Kindern Scherze mache. Oder Hubert Gulde, der städtische Flüchtlingsbeauftragte, der in derselben Straße wohnt und den Neu-Geislingern hilft, sich in der Stadt zurechtzufinden.

Ein gutes Verhältnis scheinen die drei älteren Geschwister auch zu den Erwachsenen in der Schule zu haben. Laura Höpken, die VKL-Leiterin, nennen Boushra, Ahmad und Mohamad übereinstimmend als Lieblingslehrerin. Doch auch über die Betreuerinnen in den regulären Klassen sagen sie nur Gutes – und freuen sich darauf, dass es für sie in ein paar Tagen wieder ans Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Als ganz normale Geislinger Schulkinder.