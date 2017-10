Als "Geislinger Weiberschlacht" ist dieses Ereignis in die Geschichte eingegangen –­ und wird nun auch in einem Buch der Landeszentrale für politische Bildung behandelt: "Die ›Geislinger Weiberschlacht‹ – Mütter im Kampf um ihre Kinder" ist der Aufsatz des Historikers Christopher Dowe betitelt. Es nimmt acht Seiten in der Veröffentlichung "Mut bewiesen – Widerstandsbiographien im deutschen Südwesten" ein, die jetzt erschienen ist.