Geislingen Vorfreude auf (fast) echte Einsätze

Acht Einsätze haben die Betreuer vorbereitet, alle selbst aktive Feuerwehrleute – "von der Ölspur über technische Hilfe und Personensuche bis zur Brandbekämpfung", wie Naumann sagt. Wann genau die Jugendlichen wohin müssen, um was zu tun, erfahren sie jedoch erst überraschend während der Übung. "Sie wissen, dass was kommt, aber was, das liegt in unserer Hand", so der Betreuer.