Geislingen Vorbilder sind zum Greifen nahe

Geislingen. Dass die Nachwuchsarbeit in der Abteilung eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich bereits darin, dass es eine eigene Jugendvertreterin gibt: "Sie ist bei den Sitzungen im Abteilungsausschuss mit dabei und vertritt dort die Interessen der Kinder und Jugendlichen", erläutert Abteilungsleiter Michael Brobeil.

"Das Turnen ist eine Sportart mit vielen Facetten und Bewegungsarten", führt er weiter aus. "Bei den Jüngsten dreht sich vieles um die Grundlagenbildung in Sachen Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Später trainieren sie an den Geräten, da bei uns das Geräteturnen auch noch mit der Beteiligung an Wettkämpfen im klassischen Geräteturnen stattfindet."

Im Sommer werde das Training mitunter ins Schwimmbad verlagert. Dort stehe der Spaß im Vordergrund.