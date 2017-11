Geislingen Vollblutsänger zelebrieren ihre Freundschaft

Ihre Freundschaft zelebrierten die "schwäbischen Comedian Harmonists" am Samstag bei ihrem Konzert in der Schlossparkhalle. "Gesang und Komeede" versprachen sie ihren "700 Ehrengästen" – und sie hielten Wort: Von Beginn an steckte das Virus ihre Zuhörer an.

Den zauberhaft melodischen Vortrag "Das Dörfchen" von Franz Schubert widmeten sie ihrem Heimatort Geislingen. Mit dem Titel "And so it goes" von Billy Joel sorgten sie für Gänsehaut. Feurig ging es dann mit dem "Ungarischen Tanz Nr. 5" weiter.

Dass die Sänger allesamt geborene Entertainer sind, haben sie schon viele Male unter Beweis gestellt, und an diesem Abend setzten sie noch einen drauf. Sie fanden sogar das Geschlecht der gemeinen Stubenfliege heraus: Die männlichen Artgenossen landeten, befördert durch die Fliegenklatsche, am Bierglas und die weiblichen auf dem Telefonhörer. Ein Gag jagte den nächsten, und natürlich bekam auch "Donald Trampel" sein Fett weg.