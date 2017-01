Geislingen Verkehrsberuhigte Zone vor St. Markus

Außerdem werden nach momentanem Stand vier Parkplätze für gehbehinderte Autofahrer ausgeschildert werden, je zwei gegenüber der Grundschule und direkt vor der Kirche, in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Dies hatte die Verkehrsbehörde verlangt.

Die Kosten für die Beschilderung werden sich nach Schätzung von Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger "in einem überschaubaren Rahmen halten". Die Gemeinde werde diese übernehmen.

Einweihung nach der Fronleichnamsprozession

Formell einweihen will die katholische Kirchengemeinde St. Markus den neu gestalteten Kirchvorplatz im Anschluss an die traditionelle Prozession an Fronleichnam, 15. Juni. Zu dieser Feier soll auch der ehemalige Pfarrer Rudolf Junginger wieder an seine frühere Wirkungsstätte kommen.