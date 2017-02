Geislingen Veranstaltungen meist ausgebucht

Unter dem Punkt Verschiedenes berichtete Uschi Haller, dass die Technik zum Teil modernisiert und den Künstlern entsprechend neu beschafft werden müsse. Auch im Lager brauche man mehr Platz.

Auch in diesem Jahr seien in der Kulturscheune wieder einige Veranstaltungen geplant, unter anderem gibt es am kommenden Mittwoch wieder den traditionellen Fasnetskaffee.