Geislingen Unterhaltung und Engagement

Der Vorsitzende Anton Laux begrüßte die vielen Gäste und berichtete von den Anstrengungen in Sachen Barrierefreiheit. Viel sei erreicht worden, so Laux. Die Erfolge hätten hart erkämpft werden müssen. Der VdK werde sich auch in 2017 weiter zu Wort melden, wenn es um Themen wie Barrierefreiheit, Rente und Pflege geht.

Das Programm war sehr unterhaltsam. Weihnachtslieer wurden gesungen, begleitet von Anna Pfitzer am Klavier. Roswitha Segalotto und Rudi Weimar trugen Gedichte vor. Das älteste Mitglied Dora Schlaich ließ es sich nicht nehmen, ein schwäbisches Weihnachtsgedicht vorzutragen. Bewirtet wurde mit Kaffee, Stollen und Hefezopf. Vorstand Laux hatte selbst für die Mitglieder Kassler und Kartoffelsalat gekocht. Auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht schauten vorbei und hatten für jeden eine Tüte mit Süßigkeiten und Allerlei.