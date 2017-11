Geislingen Umzug in das neue "Musterarchiv"

Geislingen. Bisher waren die rund 3500 historischen Dokumente – das älteste stammt aus dem Jahr 1583 – im ersten Stock des Nordflügels des Geislinger Schlosses untergebracht. Dort standen sie seit 1995 überwiegend in Regalen in einem Raum einer ehemaligen Sozialwohnung. Hinsichtlich des Klimas und auch mit Blick auf die empfindliche Statik des Schlosses sei das ein ungünstiger Platz gewesen, erklärt Alfons Koch, seit 2000 ehrenamtlicher Stadtarchivar.

Doch diese Situation findet jetzt ein Ende: Seit Mittwochvormittag sind sieben Mitarbeiter einer Böblinger Fachfirma mit dem Umzug des Archivs beschäftigt.

Band für Band stellen die Männer die Unterlagen in wasserdichte, gelbe Archivwannen. Diese kommen auf einen mobilen Außenaufzug, der die Behälter hinunter in den Schlosshof fährt – bisweilen neugierig beobachtet von Schülern der Gemeinschaftsschule, die momentan im Südflügel unterrichtet werden. Von dort werden die Plastikwannen mit den "Verzeichniseinheiten", also Unterlagen, in einen Lastwagen geladen, quer über den Schlossplatz vor das ehemalige Gebäude der Geislinger Bank gefahren und dort durch einen ebenerdigen Zugang in den Archivkeller gebracht.