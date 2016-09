Geislingen Überraschung für Schweizer Gäste

"Das ist ein Unikat", freut sich Jürgen Koch, seit 14 Jahren TSV-Vorsitzender. "Davon wissen nicht einmal die alten Turner mehr – und auch die Schweizer nicht. Das wird auch für sie ein Highlight", ist er überzeugt.

Das Pauschenpferd ist heute nicht mehr fest mit dem Sockel verschraubt. Leicht fallen Teile davon ab. Und am Fahnenmast hängt nicht mehr die Schweizer Flagge. Deshalb soll das kleine Kunstwerk bald restauriert werden.

Danach wird der Pokal wieder als Symbol für die Langlebigkeit der grenzübergreifenden Partnerschaft stehen. Zwar durften die Geislinger 1938 nicht mehr in die Schweiz reisen, um den im Jahr zuvor vereinbarten "Rückkampf" austragen. Doch der wurde schon 1948 nachgeholt. Seither hat es in loser Folge Treffen gegeben. Bis in die 1970er-Jahre pflegten vornehmlich die Turner den Kontakt, heute steht die Leichtathletik dabei stärker im Vordergrund.

Seit den 1990er-Jahren finden die Treffen vierjährlich abwechselnd in Thalwil und in Geislingen statt. So auch am kommenden Wochenende, 1. und 2. Oktober, wieder. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit einem Jahr.

55 Gäste aus der Schweiz haben sich angemeldet. Sie wollen sich am Samstag ab 14 Uhr mit Sportlern der Gastgeber in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen messen.

Parallel dazu gibt es ab 14.30 Uhr einen Jux-Zehnkampf. Dafür sind bislang sieben Schweizer und fünf Geislinger Vierer-Teams angemeldet. Abends findet ab 20 Uhr die "Freundschaftsparty" in der TSV-Halle statt. Dabei gibt es Vorführungen beider Gymnastikabteilungen und Musik von der Cover-Band "Morenas".

Am Sonntag werden in der Schlossparkhalle ab 9 Uhr Wettkämpfe in Hand-, Volley- und Kleinfeldfußball ausgetragen.