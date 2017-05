Geislingen Trächtiges Reh liegt verendet im Wassergraben

Geislingen (wus). Doch nicht etwa, weil es darin ertrunken wäre: Das Reh wies Biss- und Reißwunden am Hals und am Bauch auf. Wahrscheinlich, sagt der für diesen Bereich zuständige Jagdpächter, der den Kadaver inspiziert hat, ist es daran verendet.

Besonders traurig: Die Rehgeiß war mit zwei Kitzen trächtig gewesen, die im Mutterleib gestorben sind. Ob die Tiere Opfer eines frei laufenden Hunds wurden, oder ob das Reh bereits geschwächt war und ein Fuchs die Chance auf diese große Beute nutzte, ließ sich nicht mehr klären. In jedem Fall sollten Hundebesitzer ihre Vierbeiner in der Nähe von Waldstücken anleinen – besonders in der Morgendämmerung, wenn die Rehe zum Äsen auf die Wiesen kommen.