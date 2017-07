Mittwoch, halb acht morgens: eine halbe Stunde bevor seine Sprechstunde beginnt, hat Tomas Bethke, neuer Arzt in Geislingen, den ersten Patienten behandelt. Gemeinsam mit seinen Arzthelferinnen Tanja Schönhardt (links) und Nadien Gscheidle (rechts) hatte der Allgemeinmediziner den ersten regulären Arbeitstag in seiner neuen Praxis in den ehemaligen Räumen der Raiffeisenbank im Zentrum. Foto: Müller